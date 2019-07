Diebin stahl Handtaschen und plünderte Konto .

Eine bislang unbekannte Täterin dürfte am 6. Juli gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in Bruck an der Leitha eine Umhängetasche, in der sich Bargeld, Dokumente und eine Bankomatkarte befanden, aus einem Einkaufswagen einer Kundin gestohlen haben.