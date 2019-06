Fabian Putz aus Hainburg ist ein eifriger Blutspender. „Ich spende zwei Mal im Jahr, seit meinem Zivildienst also etwa 40 Mal“, berichtet der 45-jährige Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Hainburg. Seine Motivation: „Mit Blutspenden kann man wirklich Leben retten. Bei einer großen Operation braucht man bis zu 80 Konserven, da zählt jeder Spender.“ Das Rote Kreuz Hainburg organisiert einmal jährlich eine Blutspendeaktion in der Volksschule in Petronell-Carnuntum, bis zu hundert Spender nützen diese Gelegenheit.

"Wir haben erfreulicherweise sehr treue Stammspender"

Beim Roten Kreuz Bruck kann man sich zum Glück auch nicht beklagen. „Wir haben in Bruck erfreulicherweise sehr treue Stammspender, die sich laufend Zeit nehmen und bei den Blutspendeaktionen mitmachen“, erzählt Rot-Kreuz-Sprecher Florian Schodritz, dass die Brucker Bezirksstelle im Blutspendemagazin sogar schon als „Hochburg im Osten“ portraitiert wurde. Im Bezirk Bruck gab es 2018 bei 39 Aktionen 2.623 Vollblutspenden. Die Herausforderung sei aber, junge Menschen zum Blutspenden zu bewegen. Über soziale Medien und Internet will man sie mit der Kampagne „Gib dein Bestes“ ansprechen.

Auch in Schwechat ist in den letzten Jahren die Zahl der Blutspender eher gestiegen. „Wir haben immer wieder junge Menschen, die oft auch das erste Mal kommen“, erklärt Daniela Angetter vom Roten Kreuz Schwechat. Gerade bei jungen Menschen sieht sie deren heutige Mobilität als „Hemmschuh“ fürs Spenden. Denn nach Auslandsaufenthalten in gewissen Ländern darf man eine Zeit lang nicht Blut spenden. Ähnliches gelte für die steigende Zahl an Allergikern. Denn vor einer Blutspende muss man Antihistaminika für einige Tage pausieren. „Generell würde ich sagen, dass die Spenderanzahl ziemlich konstant ist“, so Angetter.