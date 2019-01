Ethikunterricht für all jene Schüler, die vom regulären Religionsunterricht abgemeldet sind, oder für die ein solcher nicht angeboten wird – was derzeit von der Bundesregierung diskutiert wird, gibt es im Brucker Gymnasium schon lange. Die allgemeinbildende höhere Schule gehört seit 2012 zu jenen Schulen, an denen der Ethikunterricht als Schulversuch geführt wird.

Warum tue ich das, was ich tue? Ist es gut oder böse? Ist es richtig oder falsch? Um diese und ähnliche, nur scheinbar einfache Fragen geht es im Ethik-Unterricht. Johannes Avena, Religionslehrer am Gymnasium, hat die zweieinhalbjährige intensive Ausbildung für den Ethikunterricht absolviert und darf seither beides unterrichten. Im Brucker Gymnasium war man schon nach wenigen Wochen von der Wichtigkeit des Faches überzeugt. Die Einführung haben seinerzeit alle Schulpartner, also Schüler, Eltern und Lehrervertreter, befürwortet. „Basis dieses Modells ist die Idee, dass jeder Schüler das Recht auf einen umfassenden Unterricht im Sinne des Bundesverfassungsgesetzes hat“, so Avena. Im Brucker Gymnasium nehmen pro Jahrgang etwa 30 bis 50 Prozent am Ethikunterricht teil und einige davon wählen das Fach sogar als Maturagegenstand.

Begegnung mit einer größeren Vielfalt an Meinungen und Perspektiven

Eltern würden immer wieder die „unbedingte Notwendigkeit des Fachs Ethik als Teil eines umfassenden und ganzheitlichen Bildungsprozesses“ ansprechen, verzeichnet Avena eine gute Resonanz, sowohl von den Schülern als auch von den Eltern. Besonders positiv wirke sich im Ethik-Unterricht die Zusammenlegung aller Schüler einer Jahrgangsstufe aus. Dies ermögliche eine „Begegnung mit einer größeren Vielfalt an Meinungen und Perspektiven.“ Und wenn man von Menschen erwarte, dass sie „die demokratischen und humanistischen Werte, die insbesondere in den Menschenrechten, aber auch in der österreichischen Verfassung zum Ausdruck kommen, in ihrem Leben wahrnehmen und umsetzen sollen, dann muss man sie damit bereits in der Schule vertraut machen – auch diejenigen, die keinen Religionsunterricht besuchen – also in Form eines Ethikunterrichtes“, meint Avena.

Im Gegensatz dazu gibt es in Schwechat bisher keinen Ethikunterricht. Für Direktor Heinz Lettner ist aber klar: „Aus meiner Sicht führt kein Weg am Ethikunterricht als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht vorbei.“ Er sieht in einem modernen Religionsunterricht nur einen wichtigen Bestandteil der Bildung, sondern im Ethik-Fach auch administrative Gründe. „Bei der großen Anzahl von Abmeldungen steht die Schule vor der Tatsache, dass sie für eine Beaufsichtigung der Schule in diesen Stunden sorgen muss“, erklärt Lettner. Das sei bei teils 50 Schülern nahezu unmöglich. Einen Ethikunterricht für alle zusätzlich oder ein anderes Fach dadurch zu ersetzen, hält der Schwechater Direktor hingegen für unrealistisch.