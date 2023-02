Fastenzeit: „Reinigung von Geist & Körper“

Bernd Kostner – Allgemeinmediziner mit Landordination und Hausapotheke in Höflein – steht dem Fasten sehr positiv gegenüber. Der Arzt selbst hat wiederholt das Heilfasten nach der Buchinger-Methode praktiziert. Er berät und unterstützt seine PatientInnen aktiv, wenn er danach gefragt wird.

„Richtig durchgeführt ist das Fasten eine ganzheitliche Methode, die zur Reinigung von Geist und Körper beitragen kann. Es gibt mittlerweile ausreichend medizinische Studien, die nachweisen konnten, dass sich fasten positiv auf den Gesundheitszustand auswirkt. Die Regeneration der Organe wird unterstützt und Darmflora verbessert sich während dem Fasten.“

Es gibt zahlreiche Fastenmethoden, von der F.X.Mayer-Methode über Buchinger-Heilfasten, der schon in Vergessenheit geratenen Schroth-Kur (mit Wein) bis hin zur Pancha-Karma-Kur im Ayurveda. Der Gesundheitstourismus im In- und Ausland hat viele Angebote zu diesen Themen. „In letzter Zeit beschäftige ich mich mit dem sogenannten Intervall-Fasten, das leichter in den Alltag integrierbar ist“, so Kostner.

Fasten ersetzt nicht gesunde Lebensweise

Für den Landarzt ist Fasten Medizin, „aber es ist kein Allheilmittel. Und es kann sogar der Gesundheit schaden, wenn es falsch oder übertrieben durchgeführt wird. Vor allem beim Wiedereinstieg nach dem Fasten kann man Einiges falsch machen. Manche Menschen fasten auch, um eine ungesunde Ernährungsweise zu kompensieren. Es wäre besser, zunächst die Ernährung und Lebensführung gesünder zu gestalten, als zu fasten. Allerdings kann dies nach einer Fastenerfahrung unter Umständen leichter gelingen“, so Kostner.

Die Dauer, Intensität und die Rahmenbedingungen seien entscheidend. Das Fastenprogramm soll an die eigenen Erfordernisse und Möglichkeiten angepasst werden. „Chronisch kranke Menschen sollen nur nach ärztlicher Beratung bzw. in Begleitung fasten und müssen ihre Medikation daran anpassen. Beispielsweise müssen Medikamente für den Blutdruck und Blutzucker reduziert oder weggelassen und die Werte fortlaufend überwacht werden.

„Generell gelingt das Fasten im Rahmen eines Seminars oder Kuraufenthaltes am besten. Schwangere, Stillende, Kinder und Menschen mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen sollen im Allgemeinen vom Fasten Abstand nehmen“, rät Kostner.

Den inneren Halt stärken

Für religiös bzw. spirituell orientierte Menschen kann das Fasten als bewusster Verzicht auch den Glauben vertiefen, inneren Halt geben etc. Nicht umsonst spielt das Fasten in allen Weltregionen eine wichtige Rolle.

Die 40-tägige Fastenzeit wird im Christentum als vorösterliche Bußzeit in Vorbereitung auf das wichtigste Fest der Christen – der Auferstehung von Jesus Christus zelebriert. „Die Fastenzeit erinnert daran, dass auch Jesus Christus 40 Tage in der Wüste gefastet hat, ehe er sein öffentliches Wirken begann“, so Göttlesbrunns Pfarrer und Dechant Paul Gnat.

Für den Dechant bedeutet die Fastenzeit die Möglichkeit, sich durch Verzicht auf das Wesentliche zu besinnen. Nach der unbeschwerten, lustigen Zeit des Faschings, sollen die 40 Tage aber auch dafür genutzt werden, um daran zu denken, dass es in der Welt auch viel Leid und Traurigkeit gibt.

Das bekannteste katholische Symbol der Fastenzeit ist das Aschenkreuz. Es symbolisiert die Vergänglichkeit, Reinigung, Buße und Reue. „Es zeigt, dass wir nicht ewig auf der Erde wirken und erinnert daran, über das, was wir tun und konsumieren, zu reflektieren“, so Gnat.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.