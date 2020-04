Wer von Österreich in die Slowakei wollte, musste sich schon seit Wochen kontrollieren lassen. Nun führte auch Österreich Grenzkontrollen samt Gesundheitschecks bei der Einreise aus der Slowakei, aber auch Tschechien, ein.

Auf NÖN-Anfrage begründet Nina Bauregger, Sprecherin im Gesundheitsministerium, die mit Donnerstag geltende Verordnung mit der Notwendigkeit eines „einheitlichen Grenzmanagements“. Die Einreiseregelungen nach Österreich habe sich stets dynamisch verändert, so auch jetzt. Damit wird nun an allen heimischen Grenzen kontrolliert und Fieber gemessen.

Laut Bauregger würden auch „verkehrspolitische Überlegungen“ eine Rolle spielen. Denn die fortschreitenden Schließungen der Binnengrenzen in Europa, habe zu einem „vermehrten Transitstrom durch Österreich seitens in Deutschland lebender Menschen in ihre Heimatländer nach Südosteuropa geführt.“

Für die betroffenen Bezirk Bruck, Gmünd, Horn, Hollabrunn, Mistelbach, Gänserndorf hat der Gmündner Bezirkshauptmann Stefan Grusch die Koordination übernommen. „Grenzgänger haben auch eigene Formulare auszufüllen“, erklärt er im NÖN-Gespräch. Die Kontrollen gelten rund um die Uhr und werden von Polizei mit Unterstützung des Bundesheeres durchgeführt.