Grüner Jubel über Wahlausgang

Mit 53 Prozent übersprang der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag auch im Brucker Bezirk die magische Hürde. Der Wert lag zwar etwas unter dem österreichweiten Ergebnis, in den allermeisten Gemeinden des Bezirks, nämlich in 25 von 33, wäre eine Stichwahl allerdings ebenfalls nicht erforderlich.

Alle diese Werte beziehen sich auf das vorläufige Endergebnis ohne Wahlkarten, die am Montag noch nicht fertig ausgezählt waren, die am Ergebnis allerdings nicht mehr viel ändern würden. Tatsächlich nahe kam Van der Bellen im Bezirk niemand. Auf Platz zwei landete auch hier Walter Rosenkranz von der FPÖ mit 17,8 Prozent. Sein erklärtes Ziel, mit Van der Bellen in eine Stichwahl einzuziehen, verfehlte der FPÖ-Kandidat also auch im Brucker Bezirk.

Alle anderen Kandidaten stark abgeschlagen

Platz drei nimmt hier Tassilo Walentin mit 10,6 Prozent der Stimmen ein, knapp gefolgt von Dominik Wlazny mit 9,6 Prozent. Die restlichen Kandidaten sind noch einmal stärker abgeschlagen. 6,4 Prozent erreichte Gerald Grosz. Für Michael Brunner wurden es nur 1,5 Prozent und für Heinrich Staudinger gerade 1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag im Bezirk bei 59 Prozent.

In Prozenten den höchsten Wert erreichte Van der Bellen in der kleinen Gemeinde Rauchenwarth mit 61,52 Prozent, der niedrigste Prozentwert im Bezirk für den amtierenden Präsidenten stand am Ende des Tages in Au am Leithaberge mit 45,98 Prozent fest.

Foto: zVg

Bei den Grünen ist der Jubel ob des eindeutigen Ergebnisses groß: „Das ist eine Bestätigung der verantwortungsvollen Politik, für die Van der Bellen steht. Menschenrechte, Grund- und Freiheitsrechte, Klimapolitik, Europa und das gemeinsame solidarische Lösen von Problemen, Einsatz für Gleichberechtigung und Diversität. Und Verantwortung übernehmen. Für unsere Heimat Österreich und alle Menschen, die hier leben“, kommentiert Simon Jahn von den Grünen Schwechat den Wahlausgang und betont, dass all diese Werte grüne Grundanliegen seien.

Und auch Brucks Grünen-Sprecher Roman Kral zeigt sich erfreut, dass Van der Bellen schon im ersten Wahlgang bestätigt wurde: „Alexander Van der Bellen hat in der ersten Amtsperiode mit seiner Erfahrung, Besonnenheit und seinen klaren Worten zur rechten Zeit gezeigt, dass er die richtige Wahl für Österreich ist.“

Bei der FPÖ, die als einzige einen Herausforderer gestellt hat, sieht man das Ergebnis freilich weniger erfreut. Allerdings betont FPÖ-Bezirkschef Werner Herbert: „Das Ergebnis ist im Bezirk sehr durchwachsen. Es gibt Gemeinden, in denen Van der Bellen eine sehr hohe Zustimmungsrate hat, aber es gibt auch solche, in denen er die 50 Prozent nicht erreicht hat. Letztendlich ist es ein knappes Ergebnis wie auch auf Bundesebene. De facto muss man sagen, dass 45 Prozent ihn nicht gewählt haben.“ Alles in allem sei er zufrieden, auch wenn das erklärte Ziel, der Einzug in die Stichwahl, nicht erreicht wurde.

