Kein Public Viewing zur Fußball-WM?

Thomas Aschenbrenner, Gastwirt der Felmayer-Scheune in Schwechat, hat bei bisherigen Fußball-Events meist ein Public Viewing in seinem Gastgarten organisiert. Heuer findet die WM bekanntlich erstmals in der bei uns kalten Jahreszeit statt.

Das allein ist aber nicht der Grund, warum der Gastwirt heuer wenig Begeisterung für das sportliche Großevent aufbringt. Aschenbrenner findet die Spielzeiten kompliziert, Österreich sei auch nicht vertreten bei der WM, darüber hinaus empfindet er den Aufwand für belüftete Stadien und Ähnliches als „großen Schwachsinn“. Wie in Katar mit Menschenleben umgegangen wird, sei für ihn fragwürdig. Für ihn ist deshalb klar: „Ich mache da nicht mit!“

In Himberg ist ein privates Public Viewing beim Eislaufplatz in der Gutenhoferstraße geplant, die Rahmenbedingungen werden diese Woche mit dem Betreiber festgelegt. Seitens der Gemeinde wird keines veranstaltet.

„Die WM in Katar ist natürlich bedingt durch die Klimakrise in einem besonderen Spektrum. Die Menschen sollen Energie sparen und die Kosten steigen für viele in kaum finanzierbare Höhen und hier spielt die Energie sowie die Umwelt überhaupt keine Rolle“, sagt Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl, selbst erklärter Fußballfan und spricht auch die Problematik der menschenrechtlichen Situation in Katar an.

„Soweit es die Zeit- und Terminsituation erlaubt, werde ich natürlich das eine oder andere Match im Fernsehen sehen. Leider ist die Vorweihnachtszeit mit allen Terminen und Tätigkeiten zu Jahresende für einen Bürgermeister eine sehr zeitintensive. Daher werde ich nur vereinzelt die Spiele live verfolgen können, die Ergebnisse und Berichte werde ich natürlich genau verfolgen.“

Wendl ist vor allem ein Fan des brasilianischen Fußballs, sie seien „extreme Techniker und Ballkünstler am Rasen. Es ist eine Freude zuzusehen, wie exzellent die Ballbehandlung und Ballführung erfolgt“. Zu den großen Favoriten zählt für ihn aber Deutschland. „Eine Fußball-WM ist ein Turnier, wo sich die stabilste und konstanteste Mannschaft durchsetzt“, meint Wendl, da sich die Deutschen bisher immer in Turnieren gesteigert hätten. „Das wird auch heuer so sein. Daher glaube ich, dass Deutschland im Finale spielen wird.“

