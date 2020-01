Mann mit Pkw vorsätzlich angefahren - Sieben Jahre Haft .

Ein 40-Jähriger Mann, der mit seinem Pkw im Bezirk Bruck an der Leitha einen Mann vorsätzlich angefahren haben soll, ist am Donnerstagnachmittag in Korneuburg wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.