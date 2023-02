Landtagswahl: Werner Herbert wieder fix im Nationalrat

„Alles was du nicht dahebst, musst du erwarten können“, so lautet ein Credo von FPÖ-Bezirksobmann und Enzersdorfs Vizebürgermeister Werner Herbert. Konkret auf seinen persönlichen Werdegang bedeutet das nun, dass er im April wieder fix in den Nationalrat einziehen wird, nachdem er sein Mandat 2019 aufgrund der Verluste der FPÖ bei den Nationalratswahlen verlor.

Möglich ist das aufgrund des Ergebnisses der Landtagswahl – insbesondere aber durch eine FPÖ-interne Personalrochade: Die Nationalratsabgeordnete Edith Mühlberghuber aus Amstetten wechselt nämlich in den Landtag. Ihr Mandat im Nationalrat ist damit für Werner Herbert frei.

Für die Landespartei sei das Mandat für Werner Herbert selbstverständlich – seit 2005 stehe er der Partei als verlässlicher Partner zur Seite. „Gewisse Dinge kann man nicht erzwingen. Die wichtigsten Eigenschaften in der Politik sind daher die emotionale Stärke und dass man sich beständig für Anliegen einsetzt – auch wenn es manchmal mühsam ist und länger dauert“, so Herbert, der sich sehr über das Vertrauen seiner Landespartei und das Comeback im Nationalrat freut.

Herbert hofft nun als Mitglied des Zentralausschusses der Bediensteten für das öffentliche Sicherheitswesen im Innenministerium und stellvertretender Vorsitzender des Österreichischen Datenschutzrates „auf eine Mitgliedschaft im Innenausschuss und Verfassungsausschuss des Parlaments. Ich möchte dort aktiv mitarbeiten, um mich bestmöglich für die Interessen der Polizei-KollegInnen einsetzen zu können.“ Seine Heimatgemeinde soll durch sein Netzwerken und von seinem Engagement im Nationalrat ebenfalls profitieren, so der 59-Jährige.

Für FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer ist Herbert goldrichtig im Nationalrat: „Als Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde weiß er ganz genau, wo der Schuh drückt und was es braucht, damit die Familien in unserem Land wieder aufatmen können. Er ist eine starke Stimme für die Sicherheit unserer Landsleute und die beste Vertretung für alle Exekutivbeamten.“

