Inzwischen 97 Infektionen in Verbindung mit Heurigenlokal

In einer Produktionsfirma im Bezirk St. Pölten gab es 32 (plus vier) positive Tests, bei einem Autozulieferer im Bezirk Scheibbs fast unverändert 27.

Um drei auf insgesamt 23 Infektionen hat sich der Cluster nach einer Veranstaltung in Waidhofen an der Ybbs vergrößert. Jeweils 15 Fälle wurden in Pflegeheimen in den Bezirken Bruck an der Leitha und St. Pölten gemeldet. Hotspots in zwei Produktionsbetrieben umfassten im Bezirk Lilienfeld 16 und im Bezirk Amstetten 15 positiv getestete Personen.