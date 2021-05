Im Jahr 2020 kamen in der Diözese St. Pölten 3.366 Kinder zur Erstkommunion (2019 waren es 4.815). Gefirmt wurden 1.607 Jugendliche (2019: 4.490). Im NÖ-Gebiet der Erzdiözese Wien kamen im Vorjahr 4.432 Kinder zur Erstkommunion (2019: 5.272). Gefirmt wurden 2.943 Jugendliche (2019: 4.930). Der vorjährige Rückgang der Zahlen ist eine Folge der Corona-Pandemie, die zu vielen Absagen von Erstkommunionen und Firmungen geführt hat. Sowohl in St. Pölten als auch in Wien rechnet man für 2021 wieder mit deutlich mehr Erstkommunionen und Firmungen.

Firmung und Erstkommunion sind zwei zentrale Ereignisse im katholischen Glauben. Bei der Erstkommunion empfangen Kinder (ab der zweiten Klasse Volksschule) zum ersten Mal die heilige Kommunion. Durch die Teilnahme am Sakrament der Eucharistie sollen sie noch mehr in die Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen. Ab dem 14. Lebensjahr kann man sich firmen lassen. Die Teilnahme an diesem Sakrament des Heiligen Geistes gilt im kirchlichen Bereich als der Moment, in dem man sich aktiv und bewusst für die Kirche entscheidet. Katholiken glauben daran, dass man durch die Firmung quasi Zugang zum Heiligen Geist hat, der einem in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Kräfte, Beistand, Fähigkeiten und Charismen verleiht.