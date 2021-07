Wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr mitteilte, war es zu einer Frontalkollision zweier Pkw gekommen. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 9" standen im Einsatz.

Das Rote Kreuz Bruck a. d. Leitha berichtete von drei Leicht- und drei Schwerverletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Feuerwehrangaben landete eines der Unfallautos neben der L 167 in einem Feld. Der andere Wagen stand in Vollbrand.