Das Weihnachtsgeschäft macht für kleinere Betriebe im Bezirk einen nicht zu verachtenden Teil des Einkommens aus. Der Online-Handel wird in manchen Bereichen aber zu einer zunehmend bedrohlichen Konkurrenz.

Für Alois Riegler, Buchhändler in der Brucker Kirchengasse, ist klar: „Die Konkurrenz des Online-Handels kann man auch mit besonderem Service fast nicht mehr wettmachen.“ In seiner speziellen Situation in der Brucker Fußgängerzone sei es mittlerweile besonders schwer: „Die Frequenz in der Kirchengasse ist total zusammengebrochen. Laufkundschaft gibt es hier keine mehr.“ Allerdings könne er auf eine erfreuliche Anzahl treuer Stammkunden zählen. „Ich habe sogar den Eindruck, die Stammkunden kaufen mehr denn je, aber der Online-Handel schnappt eben immer mehr weg.“

Sein eigener Online-Shop werde gut angenommen, aber eben großteils auch von den Stammkunden. Den größten Teil der Bestellungen erhalte er aber über das Bestellformular auf der Homepage. „E-Mail-Bestellungen haben das Telefon schon längst abgelöst“, erzählt Riegler.

"Die Kunden kennen mich und bleiben uns treu"

Etwas anders stellt sich die Lage für Elisabeth Strini, Inhaberin der Buchhandlung am Hauptplatz und Obfrau der Wirtschaftsplattform Schwechat, dar: „Ich kann nur für meine Branche sprechen und hier ist ein Aufwärtstrend erkennbar.“ Die Kunden würden zunehmend auf Beratung setzen, Strini bezeichnet es gar als „Trend“. Sie betont aber auch, dass sie gerade im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts „mein Geschäft in Erinnerung gerufen“ hat. So war sie bei Weihnachtsausstellungen oder Lesungen vertreten. Denn: „Heute kannst du nicht warten, dass der Kunde zu dir kommt. Du musst den Kunden entgegenkommen“, unterstreicht die Buchhändlerin.

Eher trist sieht die Inhaberin des Himberger Bekleidungsgeschäftes (inklusive Handarbeits- und Schneiderzubehör), Nicole Mladosevits, die Entwicklung. Sie betreibt in ihrem Geschäft auch drei Paket-Shops und zieht eine ernüchternde Bilanz: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz in ihrem Laden um rund 25 Prozent gesunken. „Gleichzeitig haben sich die Pakete verdoppelt“, sagt Mladosevits. Sie selbst betreibe aber bis dato noch keinen eigenen Online-Shop.

Gerald Holkovics von Optik Gerald Holkovics in Fischamend und Hainburg sieht den Onlinehandel nicht als Konkurrenz. „Die Kunden kennen mich und bleiben uns treu“, sagt Holkovic. Aber auch ganz generell lässt sich zur Weihnachtszeit keine Umsatzsteigerung feststellen. „Es kauft sich ja niemand zu Weihnachten extra eine Brille“, sagt der Geschäftsführer und Optikermeister.

„Das Geschäft mit den Geschenken läuft sehr gut“, freuen sich Alfred und Maria Wittner, die in Götzendorf das Bio-Fachgeschäft „Bio-Wittner“ betreiben. Bio-Ware sei Alfred Wittner zufolge vom Onlinehandel noch nicht so stark betroffen wie andere Produkte – etwa Textilien oder Bücher –, „aber man merkt schon, dass Leute vereinzelt online kaufen“. Online kann man bei „Bio-Wittner“ ein biologisches Geschenk ins Geschäft bestellen.