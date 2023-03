Messen im Bezirk Bruck zum Weltgebetstag der Frauen

Mit einem Gottesdienst feierten Frauen der katholischen und evangelischen Pfarre Bruck den „Weltgebetstag der Frauen 2023“. In der Wochentagskapelle im katholischen Pfarrhof stand diesmal Taiwan und die Situation der Frauen in dem Inselstaat vor der chinesischen Küste im Mittelpunkt. Die Christen sind in der Minderheit, von rund 24 Millionen Einwohnern sind 5 Prozent protestantisch und 1,5 Prozent katholisch. Drängende Probleme sind auch in Taiwan die Zerstörung der Natur, Ausgrenzung und Unterdrückung vor allem der Frauen und die Nachwehen der Pandemie.

Frauen unterstützen Projekt im Tschad

Der Weltgebetstag als ökumenische Bewegung möchte das Leben von Mädchen und Frauen rund um die Welt verbessern. Die Kollekte kommt daher Hilfsprojekten zugute, in Bruck haben sich die Organisatorinnen für ein Kinderprojekt im Tschad entschieden. Zielgruppe sind Mädchen, die eine höhere Schulbildung anstreben. Im Anschluss an die Feier wurde vom Ausschuss für Mission und Ökumene der katholischen Pfarre zur Agape geladen.

Weltgebetstag wurde auch in Hainburg und Regelsbrunn begangen

Der Weltgebetstag wurde auch in der evangelischen Martin Luther-Kirche in Hainburg gefeiert, ebenso in Regelsbrunn. „Die Veranstaltung wurde von über 30 Teilnehmenden aus dem Pfarrverband 'Donauauen-Carnuntum' von Petronell-Carnuntum bis Maria Ellend besucht“, berichtet Elisabeth Gaal von der Pfarre Regelsbrunn. Mehrere Freiwillige, darunter auch die Firmlinge, haben sich beim Lesen und bei der anschließenden Fastensuppe im Pfarrhof von Regelsbrunn engagiert.

In der evangelischen Martin Luther-Kirche wurde der Weltgebetstag ebenfalls gefeiert. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.