NEOS in Leopoldsdorf weiterhin top

Mit 6,7 Prozent scheiterten die NEOS am Ziel, künftig Klubstatus im Landtag zu haben. Dennoch ist Bezirksspitzenkandidat Paul Haschka zufrieden: „Wir werden weiterhin eine aktive Oppositionspartei sein, konstruktive Vorschläge einbringen und die demokratische Kontrolle ausüben.“

Dass NEOS in seiner Heimatstadt Schwechat doppelt so viel dazugewinnen konnten, wie im Landesdurchschnitt, freut Haschka. Das beste Ergebnis im Bezirk erreichte man in Leopoldsdorf mit 8,9 Prozent.

Kluft gilt es zu verkleinern

