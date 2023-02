Öko-Partei erreicht ihre Wahlziele

„7,6 Prozent auf Landesebene sind ein deutlicher Zugewinn und ein klares Zeichen, dass Klimaschutz für viele Wählerinnen und Wähler ein wichtiges Thema ist“, freut sich Bezirksspitzenkandidat Sebastian Schirl-Winkelmaier. Dank des erreichten Klubstatus könne man nur mehr mitwirken.

„Persönlich freue ich mich natürlich über 10,4 Prozent in meiner Heimatgemeinde Gramatneusiedl“, betont Schirl-Winkelmaier über das beste Gemeindeergebnis der Grünen im Bezirk. An die zehn Prozent kam die Öko-Partei sonst nur noch in Maria Lanzendorf.

Kluft gilt es zu verkleinern

