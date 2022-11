Pelziges Comeback im Advent

Zwei Jahre mussten die Krampus- und Perchtenkostüme im Kasten bleiben. Doch heuer wollen sich die Wegbegleiter des Nikolaus‘ beziehungsweise die Beschützer vor bösen Geistern wieder zeigen. Sämtliche Krampus- und Perchtenvereine des Bezirks fiebern dem Neustart entgegen.

So auch die Fischamender Krampusse um Vereinsgründer Karl Pohl. „Im Vorjahr hatten wir schon alles fertig vorbereitet und dann ging es wegen Covid doch nicht. Heuer wird der Krampuslauf endlich wieder stattfinden“, ist Pohl optimistisch. Die Choreografie-Proben für die Heimshow am 26. November am Sportplatz laufen auf Hochtouren. Rund 35 Mitglieder werden aktiv dabei sein.

Die Himberger „Nigri Diaboli“, also die schwarzen Teufel, freuen sich ebenso darauf wieder vor Publikum auftreten zu können. Im Vorjahr wurden alle, wie bei den Fischamendern, erst zwei Wochen vorher abgesagt. „Dieses Jahr sind wir ausgebucht“, so Vereinsobmann Wolfgang Prischl. Am 27. November steht etwa der Heimauftritt am Himberger Kirchenplatz am Programm.

Die Teufelslegion Hainburg-Bad Deutsch-Altenburg feiert heuer gar ihr zehnjähriges Bestehen. „Unser Programm steht schon und wir trainieren fleißig“, berichtet Obmann Alexander Wald. Den Auftakt macht ein Lauf beim Adventmarkt in Deutsch Haslau am 19. November. „Heuer werden wir am 9. Dezember auch erstmals in Bruck laufen“, erzählt Wald. Die Teufelslegion hat rund 30 Mitglieder, 15 davon sind aktive Läufer.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.