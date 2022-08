Platzmangel in vielen Schulen

Eine wesentliche Neuerung zum Schulstart gibt es in Sommerein: Aufgrund der Bevölkerungszunahme musste ein neuer Raum für eine weitere erste Klasse geschaffen werden.

Aufgrund von Platzmangel im Schulgebäude wurden kurzerhand sieben neue Container vor der Volksschule platziert, die vollwertig ausgestattet wurden: Eine Luftwärmepumpe sorgt für Wärme und Wohlbefinden in der kalten Jahreszeit und gleichzeitig für eine kühle Atmosphäre an heißen Schultagen.

Getrennte WC’s für Buben und Mädchen, eine Garderobe und ein extra Raum für Lehrmittel stehen zur Verfügung. Für den Umbau extra vorbereitet werden musste ein betoniertes Fundament samt Kanal-, Strom- und Wasseranschlüssen.

Die Container bleiben so lange im Einsatz, bis die geplante neue Volksschule fertig errichtet ist, was vermutlich in vier Jahren der Fall sein wird. Die Container werden dann einem anderen Zweck dienen und weiterverwendet. Die Gesamtkosten für diese Übergangslösung belaufen sich auf rund 200.000 Euro.

Mehr Schüler in Bad Deutsch-Altenburg

Und so geht es im Bezirk vielen Schulen. Mit einem Zubau versehen werden musste auch die Volksschule Bad Deutsch-Altenburg. Wegen der stark steigenden Schülerzahlen wurde ein neuer Trakt für drei Klassen und einen Gruppenraum gebaut.

Im Altbau wurde die ehemalige Direktorenwohnung so adaptiert, dass zwei kleinere Gruppenräume und das Archiv untergebracht werden konnten. Im Altbau waren schon im letzten Sommer alle Rohrleitungen (Wasser, Heizung) und Teile der elektrischen Verkabelung ausgetauscht worden.

Ähnlich eng ist es im Hort in Enzersdorf. Wie berichtet musste die schulische Nachmittagsbetreuung aus Platzgründen aus der Volksschule ausgelagert werden und wird künftig in Form eines 900.000 Euro teuren Containerkomplex im Polsterer-Park gegenüber der Schule zu finden sein. „Alles verlief planmäßig. Der Hort geht am 5. September in Betrieb und wird mit einer Feier am 24. September mit Landtagspräsident Karl Wilfing eingeweiht“, so Bürgermeister Markus Plöchl.

Steigende Schülerzahlen erfordern auch in Himberg einen weiteren Ausbau der Volksschule. Ab September werden etwa 335 Kinder die Volksschule besuchen, davon etwa 127 „Erstklassler“. Da eine Aufstockung nicht möglich ist, soll nun im Bereich des Schulhofs erweitert werden.

Aus Synergie- und Kostengründen soll ein dreigeschoßiges Gebäude errichtet werden. Dadurch können sechs Klassen mit Nebenräumen neu errichtet werden. Durch einen geplanten Aufzug soll auch eine Barrierefreiheit gegeben sein. Die Kosten sollen sich auf geschätzte drei Millionen Euro belaufen.

