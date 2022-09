Sparen ist in der Energiekrise „In“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Maximilian Trofeit aus Ebergassing mache sich zurzeit ob der steigenden Energiepreise noch keine allzu großen Sorgen. Er habe schließlich das Glück, in einem neuen und verhältnismäßig energieeffizienten Haus zu wohnen.

„Das Haus wird mit einer Luftwärmepumpe beheizt. Kurz zusammengefasst nutzt diese die Energie der Umgebungsluft und wandelt sie in Wärme um“, so Trofeit. Die jährliche Ersparnis im Vergleich zu einer herkömmlichen Gasheizung liege bei etwa 800 Euro, wobei dieser Betrag im kommenden Winter wohl höher als gewöhnlich ausfallen werde.

„Dennoch achte ich darauf, Energie zu sparen und beispielsweise elektronische Geräte ganz auszuschalten, anstatt sie im Standby laufen zu lassen“, ergänzt der Ebergassinger.

Adriana Belakovits ist Studentin an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Sie lebt in einer 43 m² großen Wohnung in Rannersdorf. „Das Haus ist schon etwas älter. Hier wird das Warmwasser in den meisten Wohnungen mit einem Gasboiler aufbereitet“, berichtet Belakovits.

Die Studentin wird mit Strom und Gas von Wien Energie beliefert und macht sich nun schon Sorgen, um die steigenden Kosten im Winter. „Vom blau-gelben Strompreisrabatt für Niederösterreich habe ich schon gehört, muss mich darüber aber noch näher informieren“, so Belakovits.

Wien Energie bietet aber, laut der Studentin, bei einer Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr, 40 Tage gratis Erdgas und 80 Tage gratis Strom an. „Dafür muss ich noch die Antwortkarten absenden“, erklärt die 23-Jährige.

