Spendenberg für die Tafel

Nach dem großen Erfolg der Spendenaktion im Vorjahr, sammelten die Bäuerinnen auch heuer wieder im ganzen Bezirk für bedürftige Menschen.

„So starteten wir die Sammelaktion bei unseren Ortsbäuerinnen, machten fleißig Werbung über die sozialen Medien und nutzten unsere vielen persönlichen Kontakte. Was aber dann folgte, haben wir uns nicht im Geringsten zu erwarten gehofft“, erzählt Kammerrätin Bettina Trapl. Dem Aufruf, dringend benötigte Baby- und Hygieneartikel sowie haltbare Lebensmittel zu spenden, folgten plötzlich Spender aus dem ganzen Bezirk. Bergeweise gingen die Spenden ein, die letztendlich an die Ausgabestellen der Tafel des Roten Kreuzes in Bruck, Hainburg, Mannersdorf, Schwechat, Moosbrunn, Ebergassing und Fischamend übergeben wurden. „Wir freuen uns sehr, dass mit unserer Unterstützung Menschen geholfen werden kann, die Hilfe benötigen. Vor allem in der Weihnachtszeit andere zu beschenken, macht viel Freude“, ist Landjugend-Leiterin Teresa Schorn begeistert von dieser Spendenaktion.

Bezirksbäuerin Annemarie Raser und Gebietsbäuerin Margit Kitzweger-Gall zeigten sich von der großen Hilfsbereitschaft überwältigt und freuen sich über den Zusammenhalt der Bäuerinnen im Bezirk. Sie bedankten sich auch bei allen Unterstützern, darunter auch Raiffeisen-Lagerhaus Marketing-Spartenleiter Marius Gyparis und die Landjugend Gramatneusiedl.