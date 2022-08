Teures Heizmaterial: Horten von Holz verstärkt Mangel

Werbung

Für viele Menschen ist der Sommer die Zeit, um Heizmaterial für den nächsten Winter einzulagern. Vielfach ist das derzeit aber gar nicht einfach. Ganz abgesehen davon, dass Öl, Gas und Strom teurer werden. Auch bei Holz und Pellets ist die Nachfrage groß und der Preis steigt.

Im Bezirk ist das Lagerhaus der größte Anbieter von verschiedenen Heizmitteln. Das Sortiment reicht dort von Pellets über Holz bis hin zu Heizöl und alternativen Energien, die über die Genol GmbH bzw. Solar Solutions bezogen werden.

Lagerhaus-Geschäftsführer Bernd Pflanzer verzeichnet große Nachfrage. Foto: Susanne Müller

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Geschäftsführer Bernd Pflanzer: „Zurzeit ist die Nachfrage in allen Bereichen hoch, was in Teilen zu Lieferverzögerungen führt.“ Bei Pellets sei die Nachfrage seit dem Frühjahr stark gestiegen.

„Der Markt kann aber durchwegs abgedeckt werden, denn die Lieferungen werden sich bis in den Herbst ziehen. Im Holzbereich gibt es in Österreich einen Engpass, da hier ein Hortungs-Effekt zum Tragen kommt und nicht kurzfristig nachproduziert werden kann, sondern das Holz bereits ein Jahr zuvor geschlägert wird“, erklärt Pflanzer, der auf ein Problem hinweist, das den Engpass derzeit noch verstärkt: „Viele lagern derzeit die vielfache Menge ein als zuvor. Dies betrifft auch Holzbriketts.“

Daher empfiehlt er den Menschen, keine Brennmaterialien zu horten, um damit die nachhaltige Versorgung für alle zu unterstützen. „Langfristige Prognosen sind derzeit schwierig. Wir gehen aber davon aus, dass die Versorgung trotz Lieferverzögerungen in vielen Bereichen aufrecht bleibt“, so Pflanzer.

