Traum vom eigenen Haus: „Für Jungfamilien unmöglich“

Gerade für junge Menschen wird es nun nicht mehr so einfach sein, überhaupt an einen Kredit zu kommen, um sich den Traum vom eigenen Haus oder von der eigenen Wohnung zu erfüllen.

Das sieht zum Beispiel auch Lukas Schüller aus Bruck so: „Ich hab schon noch vor zu bauen und bin in der glücklichen Lage, schon einen Bauplatz in Scharndorf zu haben. Außerdem habe ich viele Freunde, die helfen können und ich selbst kann auch sehr viel selbst Hand anlegen beim Haus. Einen Kredit zu bekommen, stelle ich mir in meinem Fall nicht so schwierig vor.“

Doch nicht jeder wird diesen Startvorteil haben, meint Schüller: „Aber für Jungfamilien ohne finanzielle Unterstützung oder Grund, 20 Prozent Eigenkapital aufzubringen, wenn man bedenkt, dass man unter 400.000 Euro heutzutage kein Haus mehr bauen kann, stelle ich mir unmöglich vor.“

