27-Jähriger nach Einbrüchen festgenommen

Der Mann, der per EU-Haftbefehl gesucht wurde, soll in den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha vor allem in Kellerabteile eingebrochen sein und Werkzeug, Maschinen, Elektrogeräte und Fahrräder gestohlen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Im vergangenen Juli und August waren nach Einbrüchen in Kellerabteile von Wohnhausanlagen im Bezirk Neusiedl am See an mehreren Tatorten DNA-Spuren sichergestellt worden, die die Ermittler zum festgenommenen slowakischen Staatsbürger führten, so die Polizei. Dieser gestand die Einbrüche und gab außerdem zu, seit vergangenem Juni zumindest 30 bis 40 Fahrräder aus Kellerabteilen im Bezirk Bruck an der Leitha gestohlen und diese anschließend in der Slowakei verkauft zu haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

