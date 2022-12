Unsere Promis feiern Weihnachten mit ihren Familien

Wie stressig und arbeitsreich das ganze Jahr auch gewesen sein mag, die Weihnachtszeit verbringen viele gerne in Ruhe mit ihren Liebsten. Das ist bei unseren Promis und Einsatzkräften im Bezirk nicht anders.

„Die Weihnachtsfeiertage verbringe ich, wie auch in den letzten Jahren, im vertrauten Kreis meiner Familie. Das schönste Weihnachtsgeschenk sind die netten Stunden mit meinen Liebsten“, freut sich etwa Flughafen-Vorstand Günther Ofner darauf, einige ruhige Tage zu genießen und so wieder Kraft für das neue Jahr zu tanken.

Die Familie hat auch bei Feuerwehr-Bezirkskommandant Christian Edlinger zu Weihnachten Vorrang: „Am Heiligen Abend versammelt sich die Familie, auch meine Eltern und Schwiegereltern, bei uns zu Hause.“ Ein Christbaum ist schon gekauft, er wird aber erst am Heiligen Abend aufgeputzt. Doch auch mit „seiner“ Feuerwehr in Hainburg wird Weihnachten gefeiert. Die Mitglieder der Feuerwehr Hainburg treffen sich am 24. Dezember im Feuerwehrhaus und „warten auf das Christkind. Jeder erzählt, was für den Abend geplant ist, so stellt sich heraus, wer zu einem Einsatz ausrücken könnte“, sagt Edlinger. Einen größeren Einsatz habe es aber noch nicht gegeben: „Allenfalls einige kleinere Adventkranzbrände, die Christbäume sind zu Weihnachten noch frisch, es steigt die Gefahr, wenn sie trockener werden.“

Die Ebergassinger Pop-Sängerin und Chart-Stürmerin Tina Naderer freut sich, heuer einmal „eine stressfreie Adventzeit“ verbracht zu haben. Zu Weihnachten wird sie traditionell mit ihrem Vater den Christbaum schmücken und am Abend wird im Kreise der Familie Weihnachten gefeiert. Die Zubereitung des Abendessens fürs Fest wird aufgeteilt. „Oma bringt die Kekse mit und ich bin heuer für die Nachspeise zuständig“, erzählt Naderer. „Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen.“ Und natürlich werden auch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Für Raphael Fasching, den Gewinner der TV-Soap „Die Bachelorette 2021“, wird das Weihnachtsfest klassisch ablaufen. „Ich werde Weihnachten – eigentlich wie jedes Jahr – im Kreise der Familie verbringen. Meistens gibt es in weihnachtlich entspannter Atmosphäre ein Fondue. Aufgrund der Größe der Familie geht sich eine einzige Feier mit allen Mitgliedern nicht aus. Deshalb splitten wir die Feier wie üblich auf den 24. und den 25. Dezember auf.“ Während Weihnachten für den 24 Jahre alten Fotografen aus Leopoldsdorf also traditionell und im „klassischen Stil“ ablaufen wird, kündigt sich für den Jahreswechsel etwas Exklusives an. „Heuer verbringe ich Neujahr etwas anders als sonst. Nicht wie gewohnt in Österreich, sondern im Warmen. Genauer gesagt auf Mauritius“, freut sich Fasching auf den Abstecher auf die Insel im Indischen Ozean.

Michael Girsa, Leiter der First Responder aus Fischamend, sieht einem ruhigen 24. Dezember entgegen: „Für mich gestaltet sich das Weihnachtsfest ruhig, weil ich keinen Dienst haben werde, doch an den folgenden Feiertagen bin ich schon eingeteilt.“ Die Einsatzbereitschaft bleibe freilich auch an den Feiertagen aufrecht. „Einsatzkräfte müssen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung stehen“, so Girsa.

