Die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz hat mit der Forderung, den Verkauf homöopathischer Arzneimittel in Apotheken zu verbieten, für Aufregung gesorgt. Diese Mittel seien nicht wirksam, begründet Pilz ihre Aussage. Die NÖN fragte Mediziner und Apotheker, was sie darüber denken.

Internist Hannes Krieg aus Bad Deutsch Altenburg meint: „Ich halte als Schulmediziner nicht viel von der Homöopathie. Wissenschaftlich bewiesen ist nur das Nichtwirken – es bewegt sich auf Placeboniveau. Da die Wirkung nicht nachvollziehbar ist, stehe ich dem skeptisch gegenüber.“ Er gesteht zwar zu, dass manchen Patienten eine homöopathische Behandlung guttut, sieht aber den Grund eher in der Zuwendung zum Patienten als im Arzneimittel selbst.

"Ein Verbot geht eindeutig zu weit"

Für „zu einschichtig“ hält hingegen Angela Simunek von der Stadtapotheke Schwechat die aktuelle Diskussion. „Ein Verbot geht eindeutig zu weit“, betont sie. In der Schweiz sei Homöopathie eine anerkannte Therapiemethode, in Deutschland übernehme teilweise sogar die Krankenkasse die Kosten für homöopathische Mittel. Daraus sei ersichtlich, dass Homöopathie in manchen Bereichen sinnvoll sei.

Sie verweist auch darauf, dass es in Österreich rund 1.000 Ärzte gibt, die extra eine Ausbildung absolviert haben. Während die Fachrichtung in Wien und Graz vom Lehrplan der Med-Uni gestrichen wird, erfreut sie sich in Linz großer Beliebtheit. „Homöopathie sind keine Globulis, die man einwirft, sondern eine komplementär-medizinische Richtung, die ergänzend durchaus sinnvoll sein kann“, sagt Simunek.

Pragmatisch gibt sich hingegen der Schwechater Allgemeinmediziner Robert Grubmüller: „Der Unterschied zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin besteht im Nachweis der Wirksamkeit. Wenn die Wirksamkeit von Alternativmedizin nachgewiesen werden kann, dann wird sie Lehrmeinung und damit zur Schulmedizin.“ Im von ihm und seinem Kollegen Martin Ruttner geleiteten Primärversorgungszentrum in Schwechat würden auch in Zukunft ausschließlich Leistungen, bei denen eine Wirksamkeit nachgewiesen ist, angeboten. Wo homöopathische Mittel schlussendlich verkauft werden dürfen, ist aus seiner Sicht zudem in erster Linie eine politische Frage. „Sie sollte daher nach eingehender Prüfung aller Vor- und Nachteile durch die entsprechenden gewählten Volksvertreter entschieden werden“, unterstreicht der praktische Arzt.