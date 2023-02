Verkleiden in der Arbeit als buntes Teambuilding

Der Faschingsdienstag war früher ein Tag, an dem in vielen Betrieben und Schulen der Normalbetrieb etwas anders aussah als sonst. Da wurde so manches mit einem Augenzwinkern genommen, jedenfalls waren aber große Teile der Belegschaft verkleidet. Das hat über die Jahre nachgelassen.

Im Schwechater Rathaus wurde die Tradition vor mittlerweile fünf Jahren wiederbelebt. Seither – mit Ausnahme der Corona-Jahre – verkleiden sich die Stadtbediensteten am Faschingsdienstag. Als Thema wurde heuer „Musical“ gewählt, ab 14 Uhr geht es los, geboten wird etwa Kinderschminken und eine Kinderanmiation sowie Unterhaltung mit der Joseph-Eybler-Musikschule und der lokalen Gruppe „D‘Band“.

In Bruck wird das „Närrische Treiben“ in der Innenstadt vor allem von der Faschingsgilde hochgehalten. So manche Betriebe tragen aber durch bunte Verkleidungen der Mitarbeiter zur guten Stimmung bei. So etwa das Team der Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit in der Kirchengasse. Die Mitarbeiterinnen waren früher am Faschingsdienstag immer verkleidet – und werden es auch heuer sein, wie Chefin Alexandra Frey erklärt: „Ja, heuer wird es ein Überraschungskostüm. Es wird passend zur kommenden Jahreszeit sein.“ Das Team der Apotheke verkleidet sich zum Faschingsausklang, seit sie sich erinnern kann.

„Schon während meiner Volksschulzeit waren in der Apotheke auch schon immer alle verkleidet“, erinnert sie sich. Für die Auswahl des Kostüms nimmt man sich auch immer Zeit. „Wir versuchen immer, ein neues Kostüm zu finden, das allen gefällt. Darüber wird dann demokratisch abgestimmt“, findet Frey, dass die Aktion die Mitarbeiter-Gemeinschaft stärkt und auch die Zugehörigkeit zum Brucker Fasching zeigt. „Wir wollen damit auch die Brucker Faschingsgilde unterstützen“, so Frey.

Keine besondere Rolle spielt der Fasching beim größten Arbeitgeber des Bezirks, der Austrian Airlines (AUA). Laut Boden-Betriebsratschef René Pfister würden zwar vereinzelt Kollegen verkleidet in die Arbeit kommen, eine Tradition hätte das aber nicht.

„Der Betriebsrat verteilt am Faschingsdienstag Krapfen an die Mitarbeiter“, erzählt Pfister. Krapfen für die Mitarbeiter gibt es auch in der Firma „Textilpflege Stuhl“ in Bruck. „Sonst haben wir offiziell nichts geplant“, berichtet Gerald Haller von der Geschäftsleitung. Den Mitarbeitern stehe es frei, verkleidet in die Arbeit zu kommen, einige hätten das auch vor.

