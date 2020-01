Die Gemeinderatswahlen sind jene Wahlen, die das unmittelbare Lebensumfeld der Wähler am meisten betreffen. Dazu kommt, dass man die antretenden Personen in vielen Fällen persönlich kennt. In etlichen Gemeinden wirken sich diese Faktoren entsprechend positiv auf die Wahlbeteiligung aus.

Tendenziell kann man auch sagen, dass es eher die kleineren Gemeinden sind, die eine hohe Wahlbeteiligung aufweisen. So ist der Spitzenreiter im Bezirk das kleine Hundsheim mit 635 Wahlberechtigten, von denen am Sonntag 88,8 Prozent ihre Stimme abgegeben haben. Ebenfalls im Spitzenfeld liegen die Gemeinden Au und Scharndorf mit 84 bzw. 84,2 Prozent, gefolgt von Berg und Höflein.

Ganz am anderen Ende der Skala findet sich die größte Gemeinde des Bezirks. In Schwechat, das 16.652 Wahlberechtigte zählt, waren lediglich 42,6 Prozent wählen. Noch einmal weniger als 2015, das Jahr, in dem Schwechat schon einmal einen Negativrekord bei der Wahlbeteiligung aufgestellt hat. Ebensowenig rühmlich ist die Motivation zum Urnengang in Hainburg. Von den 6.071 dort Wahlberechtigten waren nur 45,2 Prozent wählen. Die meisten anderen Gemeinden liegen im Mittelfeld zwischen 60 und 70 Prozent.

Den Wählern einer bestimmten Partei kann man jedenfalls weder eine hohe noch eine niedrige Wahlbeteiligung zuordnen. Schließlich hält bei den Spitzenreitern Hundsheim und Berg die SPÖ die absolute Mehrheit, in Scharndorf und Höflein hingegen die ÖVP. Und in Au ist es mit dem „Zukunftsbündnis Mihaly“ eine Namensliste.

Auch bei den Wahl-Muffeln sieht es ganz ähnlich aus, immerhin hat in Schwechat die SPÖ die Absolute und in Hainburg die ÖVP.

