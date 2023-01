Wintertourismus 2023: Es zieht viele in die Ferne

Werbung

Sonne, Strand und Meer, das ist es, wonach die Kunden im Reisebüro derzeit am häufigsten fragen.

Zumindest macht man an den sechs Standorten des Reisebüros Pipal diese Erfahrung. Egal ob in Bruck, Hainburg oder Mannersdorf oder auch in Aspang, Wiener Neustadt oder Hartberg, die „echten Winterbuchungen, also Skifahren, halten sich bei uns in Grenzen“, erklärt Geschäftsführer Ernst Gottscholy auf NÖN-Anfrage.

Vielmehr ziehe es die Leute derzeit in die Ferne: „In all unseren Büros, von Hainburg bis Hartberg, sind weitestgehend Ferndestinationen – Malediven, Thailand, Mauritius und Ähnliches – gefragt“, so Gottscholy. Wenn es ums Skifahren geht, dann betreffe das am ehesten die Semesterferien oder die Zeit danach – und bis dahin hoffe man auch noch auf ein bisschen Schnee.

Auch im Ruefa-Büro in Schwechat sieht die Sache ähnlich aus. „Badeurlaube sind auch im Winter attraktiv“, zählt Ruefa-Geschäftsführer Michele Fanton etwa Malediven, Thailand und Mauritius, aber auch Spanien, Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate als Lieblingsdestinationen auf.

Was heuer auch verstärkt nachgefragt ist, sind laut Gottscholy und Fanton Städtereisen. „London, Paris, Barcelona sind die Klassiker“, so Fanton. Die Karneval-Destinationen seien mit Ausnahme von Venedig jedoch weniger gefragt.

Überhaupt spüre man in den Reisebüros nach der schmerzhaften Corona-Flaute der letzten Jahre wieder eine regelrechte Aufbruchstimmung. So sei die Buchungslage für den Winter, speziell jene in ferne Destinationen, wieder gut. Aber auch aktuelle Buchungen für spätere Reisen seien bereits in großer Zahl vorhanden. „Es kommen auch schon vermehrt Sommerbuchungen“, ist Gottscholy zufrieden.

Noch nicht ganz beim Niveau von 2019 angekommen, aber durchaus zufrieden, ist man auch bei Ruefa. „Wir blicken optimistisch ins Reisejahr 2023. Denn wir sehen: Die Leute wollen verreisen und werden nicht auf den Urlaub verzichten“, so Fanton.

