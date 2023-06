Volle Stimmkraft im Brucker Stadtzentrum

Pop-Musik, Rap, Jazz und Volksmusik erklang vor kurzem in Bruck aus allen Ecken der Stadt. Das Bezirksjugendsingen fand dieses Mal, organisiert von Volksschullehrerin Andrea Linke aus der Brucker Volksschule Fischamender Straße, an verschiedenen Locations statt: Im Rathaushof, in der Kirchengasse, in der evangelischen Matthäuskirche und in der katholischen Stadtpfarrkirche. „Beim Bezirksjugendsingen haben die Schulen die Möglichkeit, einem breiten Publikum Einblick in ihr musikalisches Tun zu gewähren. Das Bezirksjugendsingen ist kein Wettbewerb, kein Wertungssingen, sondern ein fröhliches Fest. Die Freude am Singen und Tanzen steht im Vordergrund“, erklärt Organisatorin Andrea Linke.

Beim Bezirksjugendsingen dabei waren auch Vizebürgermeister Roman Brunnthaler, Bildungsstadträtin Lisa Miletich und die Direktorin der Volksschule Fischamender Straße Elisabeth Wicha. Foto: privat

Insgesamt nahmen 471 Schülerinnen und Schüler aus 12 verschiedenen Schulen des Bezirks daran teil und begeisterten ihre Mitschüler, Eltern und Passanten mit ihren Darbietungen. „Das Wetter spielte mit und das neue Konzept ging auf. Es war ein gelungener musikalischer Tag, und ich freue mich auf schon auf das Bezirksjugendsingen 2025 vor einem tollen Publikum“, so Linke.

