Bilanz 2022 50-Jähriger erlitt Schlaganfall, dann wurde das Reha-Geld gestrichen

Lesezeit: 2 Min Josef Rittler

AK-NÖ-Präsident Markus Wieser mit Hainburgs Bezirksstellen-Leiter Christian Bauer (r.) Foto: Sebastian Philipp

D ie Dienststelle der Arbeiterkammer in Hainburg an der Donau hat Klage gegen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eingebracht. 2022 wurden die Mitglieder in mehr als 1.700 weiteren Problemfällen beraten.