Jagdbezirk Bruck: „Wildes Revier“ soll Wissen vermitteln

Die Jägerschaft des Bezirks Bruck traf sich am Samstag in der Veranstaltungshalle in Hof, um Bilanz über das Jagdjahr 2022 zu ziehen und sich über aktuelle Entwicklungen betreffend das Weidwerk zu informieren. Bezirksjägermeister Johann Dietrich präsentierte die Abschusszahlen. So standen zum Beispiel beim Rotwild vergangenes Jahr 293 Abschüsse zu Buche (2021: 248), beim Rehwild sah das Verhältnis 3.007 (2022) zu 2.995 (2021) aus, beim Schwarzwild wurden 1.562 Stück erlegt (2021:1.583). Erfreuliche Erfolge zeigten sich bei der Niederwildhege: wurden 2021 7.676 Feldhasen geschossen, stieg die Zahl 2022 auf 9.107 (plus 1.431). Damit liegt der Jagdbezirk Bruck im Niederösterreich-Vergleich erneut an der Spitze. „Darauf sind wir stolz, viele unserer Reviere sind motiviert, wichtig ist es vor allem, dass Lebensraum für das Niederwild geschaffen wird“, erklärt Dietrich.

Ausschuss für Jagdpädagogik eingerichtet

Zahlreiche aktuelle Themen wurden behandelt. Dass die Jagd im Trend liegt, berichtete Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer: „Das Handwerk Jagd wird in Niederösterreich von rund 36.000 Jägerinnen ausgeübt, der Run auf die Ausbildung ist seit drei Jahren enorm“. In der Corona-Zeit sei die Natur wiederentdeckt worden. Wichtig sei es deshalb, das Thema an kommende Generationen zu vermitteln. Im Bezirk Bruck ist daher ein Ausschuss für Jagdpädagogik gegründet worden, Vorsitzende ist Regina Wiesböck-Schäfer.

Im Gespräch mit dem Bezirksjägermeister und Moderator Reinhard Doplik erläuterte Andreas Zwickelstorfer, der ebenfalls dem Ausschuss angehört, die Ziele des Pädagogik-Programmes „Wildes Revier“: „Der NÖ Jagdverband möchte damit Wissen über heimische Tiere und Pflanzen, die Jagd und das richtige Verhalten in der Natur vermitteln.“ „Wildes Revier“ richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren und kann auch im Unterricht eingesetzt werden.

Wie jedes Jahr standen zahlreiche Ehrungen an, neben vielen „Ehrenbrüchen“ (Auszeichnungen für langjährige Jäger) wurden Norbert Andrä aus Zwölfaxing und Daniel Riedl aus Arbesthal die „Raubwildnadel“ für die erfolgreiche Bejagung von Fuchs, Marder und Co. verliehen. Die musikalische Umrahmung übernahm die Jagdhornbläsergruppe Prellenkirchen unter der Leitung von Hornmeister Reinhard Schmidt. Nach dem offiziellen Teil wurde noch zum „Schüsseltrieb“ geladen, serviert wurde vom Team der Arbachmühle natürlich Wildragout.

