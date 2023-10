Brucker Arbeitsmarkt hält dem Trend weiter entgegen

„Im Vergleich zu September 2022 konnten wir die Zahl der arbeitslosen Personen um 48 auf insgesamt 1.120 verringern", zeigt sich Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost zufrieden. Man setze weiter auf eine intensive Vermittlungsarbeit, wobei einer der Schwerpunkte auf der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen liege.

Auffallend sei, dass die Zahlen in fast allen Altersgruppen sinken, allerdings sogar noch deutlicher in der Gruppe der über 50-Jährigen. Dort verzeichnete man ein Minus von 59 auf 378 Betroffene. „Diese Vermittlungsarbeit braucht allerdings hohen Personaleinsatz durch die Beraterinnen und Berater“, erklärt Leidenfrost. Bei den Langzeitarbeitslosigkeit sei der Aufwand noch einmal größer. Hier setze man zusätzlich Förderangebote ein. Unternehmen, die Langzeitarbeitslose beschäftigten, können also für die Probe- und Eingliederungsphase eine Förderung beantragen. „Der bisherige Erfolg für unsere Anstrengungen gibt uns recht: Im Bezirk sind aktuell 133 Personen bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. Es konnte damit die Langzeitarbeitslosigkeit um 70 Personen rückgebaut werden“, so Leidenfrost.

Dynamisch bleiben die Zugänge und Abgänge von Arbeitsuchenden. Im September meldeten sich 329 Personen beim AMS an. Gleichzeitig beendeten 475 Personen ihre Arbeitssuche.

Lehrlinge und Fachkräfte gesucht

Die Unternehmen suchen weiterhin intensiv nach Arbeitskräften. Ende September waren 374 freie Stellen gemeldet. „121 wurden neu gemeldet, davon lag jede zweite Stelle in einem Fachkräftemangelbereich. Besonders oft gesucht sind Pflege- und Betreuungskräfte, Personal in der Kfz-Technik oder im Elektroinstallationsgewerbe“, so Leidenfrost, der betont, dass das AMS auch hier Förderungen bereitstelle, wenn sich Arbeitssuchende mit einer konkreten Ausbildung für einen Job qualifizieren wollen.

Vermehrt würden Unternehmen auch wieder auf die Ausbildung und Beschäftigung von Lehrlingen setzen. „Ende September waren noch 36 Lehrstellen vakant“, so Leidenfrost. Die Stellenangebote seien auch hier vielfältig. Sie erstrecken sich vom Einzelhandel, über Metall- und Elektrotechnik bis in die Baubranche (Spengler, Dachdecker, Zimmerer, Tischler). Aber auch Lehrangebote in der Chemieverfahrenstechnik oder als Drogist und auch Lebensmittelberufe, wie Konditor oder Gastronomie sind dabei.