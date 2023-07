Musi-Nachwuchs auf Intensiv-Woche in Bruck

Gut 50 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk nahmen heuer am Musi‘-Sommer der Blasmusik-Arbeitsgemeinschaft in Bruck teil. Der Blasmusik-Nachwuchs traf sich eine Woche lang jeden Morgen zum gemeinsamen Einspielen und Musizieren im Ensemble und studierte anschließend im Orchester Stücke ein. Für die Jüngsten gab es einene eigenen Juniorkurs.

Aufgelockert wurde die Intensiv-Woche durch etliche Workshops. Ein besonderes Highlight für die jungen Musiker war heuer der Besuch der Militärmusik Niederösterreich, die im Stadttheater ein exklusivers Konzert für den Musikernachwuchs gab. Von einem Coldplay-Medley ging es über diverse Ensembledarbietungen bis hin zum Csardas, einem Solostück gespielt auf dem Xylophon. Nach dem Konzert wurde am angrenzenden Lagerhausparkplatz noch gemeinsam marschiert. Davor wurden freilich noch die Grundzüge der Musik in Bewegung, die Instrumentenhaltung und auch die grundlegenden Kommandos erklärt. Sogar eine Kürfigur durften die jungen Musiker gemeinsam mit den Profis ausführen. „Wir versuchen stets, das Programm abwechslungsreich und spannend zu gestalten“, so Thomas Mayer und Michael Mauthner, die beiden Bezirksjugendreferenten und Mitorganisatoren des Musi‘-Sommers.

Neben dem Lerneffekt soll durch die Intensivwoche auch die Zusammenarbeit und die Freundschaft des Musi-Nachwuchses aus den verschiedenen Vereinen gefördert werden. Am Freitag ging der Musi-Sommer mit einem fulminanten Konzert zu Ende, bei dem die Teilnehmer ihr Können vor Publikum im Stadttheater zeigen konnten. Belohnt wurden sie mit Standing Ovations im vollen Saal.