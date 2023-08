Bruck: Roland Stinauer und Freunde im „Café Niki“

Seit über zehn Jahren begeistert der Vollblutmusiker Roland Stinauer nicht nur in der Bluesszene, sondern auch in Cafés und Pubs in ganz Österreich das Publikum. Am Samstag, 26. August, um 19 Uhr ist es soweit und er kommt mit seiner stimmungsgeladenen „Looping Experience“ ins „Café Niki“ in seiner Heimatstadt Bruck. Stinauers Repertoire ist vielseitig, es reicht von Blues, Rock und Pop bis hin zu Jazz und umfasst stimmungsvolle Instrumentalmusik ebenso wie vollen Bandsound mit Hits wie „Stand by Me“, „Proud Mary“ und „Knocking on Heaven's Door“.

Mit dabei sind der Violinist Alexander Galitsan, der sowohl in der Ukraine als auch in Wien Geige studiert hat, und ein lokaler Überraschungsgast. Die Zuhörer dürfen sich also auf einen unvergesslichen Abend voller Virtuosität, Kreativität und jeder Menge guter Laune einstellen. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über eine freie Spende.