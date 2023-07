Bevölkerung will „Bodenfraß“ im Brucker Bezirk nicht länger hinnehmen

13 Hektar Boden werden in Österreich tagtäglich verbaut. Das entspricht einer Fläche von rund 20 Fußballfeldern. Unser Bezirk ist als einer der dynamischsten des Landes auch von der Bodenversiegelung besonders betroffen. Die Nähe zu den Grenzen, zum Flughafen und zu den Großstädten Wien und Bratislava macht die Region nicht nur für Zuzügler, sondern auch für Unternehmen, allen voran Logistik-Unternehmen, interessant.

In der Bevölkerung regt sich gegen diese Entwicklung schon länger der Widerstand. Laute Proteste dagegen kommen beispielsweise aus der Gemeinde Trautmannsdorf. Auch Bürgermeister Johann Laa (ÖVP) befürchtet, dass wertvolle Ackerflächen in der Gemeinde in Zukunft verloren gehen werden. Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm und vielen Bewohnern seiner Gemeinde die ÖBB Flughafenspange, die rund 25 Hektar Ackerland verbrauchen werde. Nicht unerwähnt lassen will Laa aber auch den geplanten Ausbau des Flughafens durch eine dritte Piste und die Erweiterung des Umspannwerkes in Sarasdorf. Darüber hinaus werde ein Projekt der OMV zur Erzeugung von Wasserstoff in Sarasdorf mit einer Fläche von rund 80 000 m² ihren Teil zur Bodenversiegelung beitragen, aber auch die geplante Verwertung des Schlosses Trautmannsdorf einen beträchtlichen Teil des ehemaligen Schlossparks verbauen werde.

Gegen diese Bodenversiegelung kämpfen mittlerweile mehrere Bürgerinitiativen an. „Vor allem im Bereich der geplanten Flughafenspange zeigt die ARGE der vier Bürgerinitiativen unserer Gemeinde großes Engagement, um gemeinsam mit unserer Gemeindevertretung zum Schutz unserer Einwohner aufzutreten. Durch eine öffentliche Präsentation zum geplanten Projekt der OMV zur Wasserstoffproduktion in der KG Sarasdorf sind auch schon erste Bemühungen zu erkennen, dem Bodenfraß der beim und rund ums Umspannwerk passiert, entgegenzuwirken“, so Laa.

Karl Havlicek, Obmann von "Dorf Aktiv", kämpft gegen die Zerstörung von wertvollem Ackerboden an. Foto: privat

Probleme ergeben sich aber auch durch zunehmenden Verkehr, einen massiven Ausbau von Logistikcentern und Betriebsansiedelungen in der Region. Dadurch gehen landwirtschaftlichen Produktionsflächen verloren. Die Existenzgrundlage von Landwirten sei dadurch gefährdet, meint etwa Karl Havlicek, Obmann des Vereins „Dorf aktiv“, dass für die Bewohner der Region von Schwechat bis Parndorf der „unglaublich rasante Ackerflächenverbau“ täglich sichtbar sei. Bei Enzersdorf, Ebergassing und Bruck werden und wurden riesige Logistikhallen neu errichtet. Zugleich würden andere, ältere Hallen in der Gegend sichtlich nicht genutzt.

„Das dichte Straßennetz kann den Verkehr kaum verkraften. Die Nähe zu Wien, zum Flughafen Schwechat und zur OMV ist für uns schon lange kein (Arbeitsplatz-) Segen mehr, immer mehr treten Lärm und gesundheitliche Nachteile in den Vordergrund. Trotz aller Einwände der Bevölkerung wird eine riesige Reststoffdeponie im Waldgebiet von Enzersdorf/Fischa bereits gebaut. Trotz der bereits dichten Bahnverbindungen nach Wien und zum Flughafen soll ab 2025 ein Prestigeprojekt "Flughafenspange" quer durch beste Ackerflächen führen. Das eindeutige Klimaziel ist es, den Flugverkehr und Bodenverbrauch zu senken, trotzdem wurde die Baubewilligung der 3. Piste am Flughafen Schwechat bis 2033 ohne Weiteres verlängert“, zeigt Havlicek kein Verständnis für die Entwicklungen in der Region.

Weiters macht Havlicek darauf aufmerksam, dass in Niederösterreich riesige Windkraftanlagen und viele Photovoltaikanlagen unkoordiniert gefördert und gebaut würden. Am meisten sei man von der Politik enttäuscht. „Die Politik öffnet anscheinend (ausländischen) ,Investoren' Tür und Tor. Der beste heimische Ackerboden wird verbaut - ohne besondere Auflagen, ohne Raumplanung, ohne Verkehrskonzept und ohne Rücksicht auf Ökologie“, so Havlicek.

Der Obmann appelliert daher an die Politik, langfristige Konzepte zu entwickeln, die auf die Lebensplanung und die Gesundheitslage der hier lebenden Menschen, die kleinen und mittleren Wirtschaftsbetriebe, auf Landwirte und auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln Rücksicht nehmen. Der Bodenschutz müsse Priorität haben.

Eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden im Bezirk ist Himberg mit ihren Katastralgemeinden Pellendorf und Velm. Zu Beginn des Jahres zählte Himberg bereits seinen 8000. Einwohner. Doch ebendieses schnelle Wachstum wolle die Gemeinde eindämmen, wie Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) konstatiert: „Wir wollen nur mehr langsam wachsen. Das heißt, die bestehenden Widmungen können von den Grundstückseigentümern abberufen und konsumiert werden. Dagegen hat die Gemeindevertretung keine andere Möglichkeit. Bei Wünschen von Neuwidmungen wird die Gemeinde zurückhaltend sein. Damit wird das Wachstum eingedämmt.“

Grundsätzlich sei anzumerken, dass durch die gute Infrastruktur und die Lage im Wiener Speckgürtel, die Forderung nach Bauprojekten groß sei. „Durch diese Situation sind die Grundpreise in gigantischer Höhe und für viele nicht leistbar. So müssen leider Kinder von Familien wegziehen, weil ein Eigenheim für viele nicht leistbar ist“, sagt Wendl. Primäres Ziel sei es, die Lebensqualität der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. „Wir brauchen keine zusätzliche Bodenversiegelung. Unser Erholungsgebiet soll erhalten bleiben und keinesfalls einer Bebauung zum Opfer fallen“.

Wie aber kann man neuen Wohnraum schaffen, ohne neue Freiflächen verbauen zu müssen und dadurch die Versiegelung des Bodens weiter voranzutreiben? Wie Bürgermeister Wendl meint, könne man etwa im großvolumigen Wohnbau im Zentrum höher bauen, was keinen zusätzlichen Boden verbrauche, aber Wohnungen bringe. „Weiters sollten alte bestehende „Gewerbe- bzw. Industrieruinen“, sei es durch Sanierung oder Abriss, neu genutzt werden, bevor bestehender neuer Baugrund versiegelt wird. Dies ist meist teurer als Neubau und wird dadurch zur zweite Wahl. Hier sollte verstärkt Augenmerk gelegt werden“, so Ernst Wendl.