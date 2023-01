Brand am Königshof in Kaisersteinbruch

Die Feuerwehren aus Kaisersteinbruch, Bruckneudorf und Wilfleinsdorf wurden am Samstagvormittag zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude am Königshof alarmiert. Strohballen hatten Feuer gefangen. Die Flammen drohten, sich auf das Dach auszubreiten.

Die Einsatzkräfte aus Kaisersteinbruch begannen mit den Löscharbeiten von Außen, während die Kollegen aus Wilfleinsdorf mit schwerem Atemschutz im Gebäude gegen die Flammen vorgingen. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte der Brand rasch eingedämmt und eine Ausbreitung auf den Dachbereich verhindert werden.

Die drei Wehren führte anschließend Nachlöscharbeiten durch und begannen mit der Druckbelüftung des Gebäudes.. ie Feuerwehren standen mit rund 40 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die nachalarmierten Wehren aus Sommerein und Breitenbrunn konnten noch auf der Anfahrt storniert werden. Nach rund zwei Stunden konnte Einsatzleiter Raffael Zanger „Brand aus“ an die Landessicherheitszentrale melden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

