Der Jugendverein Immergrün veranstaltete am Samstag seinen Kirtag im Gasthof Hoffmann in Deutsch Haslau. "Wir sind froh, dass wir endlich wieder zusammenkommen und eines der ersten Feste in der Region nach der Öffnung feiern können", erklärte Obmann Sebastian Döber bei der Eröffnung. Diese erfolgte mit dem traditionellen Einspringen der Vereinsmitglieder. Auf dem Programm standen Spiele wie "Hau den Lukas" oder "Froschhüpfen", die Sieger erhielten regionale Schmankerln als Preise. Für die musikalische Unterhaltung sorgten "Spitzerberg Brass" und "DJ Mike".