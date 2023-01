124 Jahre alter Schlüssel für Archiv

Werbung

Gut 70 Jahre befand sich der Schlüssel im Besitz des Wilfleinsdorfers Helmut Gratzer. Ihm war er in jungen Jahren in die Hände gefallen, seither habe er ihn in seiner Sammlung behütet, ebenso wie den historischen Siegelstempel, den er nun an Bürgermeister Gerhard Weil und Stadtarchivarin Petra Weiss überreichte.

„Ich sammle so alte Dinge und habe auch gut darauf aufgepasst. Aber jetzt wollte ich, dass sie die Stadtgemeinde bekommt“, erzählt Gratzer.

Der Haustor-Schlüssel trägt die Inschrift „Kaiser Franz Josef Jubiläumskindergarten 4. Oktober 1898“. Er wurde anlässlich der Eröffnung des Brucker Kindergartens in der Wiener Gasse angefertigt.

Gratzer hatte außerdem eine Collage aus verschiedenen historischen Dokumenten, die besagten Siegelstempel tragen, angefertigt. Die Collage hängt nun im Büro des Bürgermeisters. Der freut sich über die historischen Stücke.

„Der Schlüssel wird einen Ehrenplatz bekommen. Das ist immerhin der erste Schlüssel des Kindergartens“, bedankt sich Stadtchef Gerhard Weil bei Gratzer. Zuvor will Weil das historische Stück aber dem Gemeinderat präsentieren.

