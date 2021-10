Bereits zum zweiten Mal machte der Impfbus am Donnerstag in Bruck Station. Und wie schon beim ersten Impftag in der mobilen Ordination war der Andrang groß. Impfen ohne Anmeldung kommt bei der Bevölkerung offensichtlich gut an.

Insgesamt ließen sich am Donnerstag rund 150 Menschen gegen das Coronavirus immunisieren. Beim ersten Stopp des Impfbusses in Bruck waren es rund 200 gewesen.