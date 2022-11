50 Jahre Musikschule: Neues Gebäude zum Jubiläum

Im Schuljahr 1972/73 wurde die Brucker Musikschule gegründet. Somit steht das Schuljahr 2022/23 ganz im Zeichen dieses ersten halben Jahrhunderts. Viel hat sich seit der Gründung entwickelt und verändert. „Früher war es generell so, dass jeder, der ein Instrument spielen konnte, es auch unterrichten durfte“, erzählt die heutige Direktorin Serafia Myriknopoulou von den Anfängen der Musikschulen.

Direktorin Serafia Myriknopoulou leitet seit 2006 die Schule. Foto: Susanne Müller

„Heute haben wir ein fachlich hoch ausgebildetes Team. Ich bin sehr glücklich, mit so ausgezeichneten Musikern zusammenarbeiten zu können. Und das Ganze ist eingebettet in eine tolle Gemeinde und in tolle Kooperationspartner“, so Myriknopoulou. So wurden in den letzten 15 Jahren Kooperationen mit allen Kindergärten und Volksschulen sowie mit den Mittelschulen aufgebaut. „Dadurch erreichen wir extrem viele Kinder“, so Myriknopoulou.

Die Schule selbst zählt derzeit rund 500 Schüler im Einzelunterricht. Die Fächer wurden ausgebaut, zuletzt um die Tanzausbildung. Aber auch die Talenteförderung wurde aufgebaut, wodurch auch bei Bewerben wie „Prima la musica“ immer wieder große Erfolge eingefahren werden. 2009 erhielt die Schule das Öffentlichkeitsrecht.

Ihre Anfangsjahre verbrachte die Musikschule unter der Leitung von Oscar Matysek in der Volksschule am Hauptplatz. Nach dem Neubau der Bezirkshauptmannschaft übersiedelte die Schule in die freigewordenen Räumlichkeiten im hinteren Teil des Brucker Rathauses. Und seit 2004, damals noch unter der Leitung von Günther Kleidosty, ist die Musikschule im ehemaligen Finanzamt in der Feldgasse untergebracht.

Aktionen sollen Einnahmen für Neubau bringen

„Es war damals eine Übersiedelung in ein eigenes Gebäude, das aber nicht wirklich für die Musikschule adaptiert wurde“, war für Myriknopoulou, die 2006 die Leitung übernahm, relativ bald klar, dass das Ziel ein neues Gebäude sein müsse. „Eines, das auch den Anforderungen für die Ausbildung entspricht“, so Myriknopoulou.

An der Umsetzung wird von der Stadtgemeinde bereits gearbeitet. Allerdings ist dies ein kostenintensives Projekt, weshalb die Schule auch selbst einen Beitrag leisten möchte. Im Jubiläumsjahr werden daher nicht nur Jubiläumskonzerte stattfinden, sondern auch eine Reihe von Aktionen, mit denen Einnahmen für den Musikschul-Neubau lukriert werden sollen.

Die erste derartige Veranstaltung steht am Freitag, dem 25. November, um 18.30 Uhr am Programm. Organisiert vom Verein der Freunde und Förderer der Musikschule, den es seit 1976 gibt, präsentieren Andy Lee Lang, Peter Feuchtinger und Herbert Schöndorfer im Stadttheater „Weana Schmankerln“.

Von der Musikschule selbst wird es zwei große Jubiläumskonzerte geben: Die Neujahrsouvertüre steht ganz im Zeichen der 1970er Jahre und für 23. Juni 2023 ist ein großes Konzert, dirigiert von Herbert Pichler von den Vereinigten Bühnen Wien geplant.

Außerdem wurde zum Jubiläum ein neues Logo für die Musikschule kreiert.

