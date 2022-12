Ärztezentrum seit Wochen ohne Lift

17 Ärzte und Therapeuten haben ihre Ordinationen im Brucker Gesundheitszentrum in der Johngasse. Für sie und vor allem für ihre Patienten ist es zuletzt wieder einmal mühsam, dorthin zu gelangen: Der Lift ist seit fast zwei Wochen außer Betrieb. Und das nicht zum ersten Mal, wie einige verärgerte Patienten gegenüber der NÖN anmerken. Für gehbehinderte Menschen ist damit der Weg zum Arzt ein unüberwindbarer. „Ich musste meinen Arzttermin absagen, weil ich einfach nicht über die Stiegen in den dritten Stock gehen kann“, klagt ein Brucker der NÖN.

Aber auch für Menschen mit Atemwegserkrankungen kann das Erklimmen des dritten Stocks zu Lungenfachärztin Judith Hesse unmöglich werden, wie die Medizinerin betont: „Wir sind pausenlos am Telefon, um Termine mit Patienten, die Sauerstoff brauchen, zu verschieben. Die können nicht zu Fuß zu uns heraufkommen.“ Das Problem mit dem Aufzug sei zudem kein Neues.

„Das geht schon seit 20 Jahren so. Der Aufzug machte schon Probleme, als er neu war.“ Und erst vor kurzem sei er drei Wochen außer Betrieb gewesen, so Hesse, die meint: „Dann muss eben ein neuer her.“

Der Aufzugbetreiber teilt uns mit, dass der Lift wohl noch bis Ende Jänner außer Betrieb sein wird.“

Martin Strommer, Wien Süd Genossenschaft

Auf NÖN-Anfrage bei der Wien Süd stellt sich jedoch heraus, dass dieser Zustand wohl noch länger so bleiben wird. „Das Problem ist, dass einige Ersatzteile, die bisher in zwei bis drei Tagen geliefert wurden, jetzt vier bis sechs Wochen brauchen. Die wirtschaftliche Situation macht vor keiner Sparte Halt“, erklärt Martin Strommer von der Genossenschaft Wien Süd, in deren Gebäude sich das Gesundheitszentrum befindet und die für den Lift einen Vollwartungsvertrag hat.

„Der Aufzugbetreiber teilt uns mit, dass der Lift wohl noch bis Ende Jänner außer Betrieb sein wird“, rechnet Strommer, dass die Ersatzteile nicht früher lieferbar sein werden. „Wir versuchen noch, sie aus anderen Ländern zu bekommen“. Aber es sehe derzeit nicht gut aus. Er werde ein entsprechendes Schreiben beim Aufzug anbringen lassen, damit die Benutzer informiert sind.

Zustand ist unzumutbar

