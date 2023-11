OMV braucht mehr Wasserstoff-Anlagen für „Strategie 2030“

SPÖ und Grüne sagen „Ja, aber“. ÖVP, Bürgerliste und FPÖ sind definitiv dagegen. Für derart gespaltene Meinungen sorgt in der Bezirkshauptstadt Bruck ein mögliches Bauprojekt der OMV. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern könnte neben dem Umspannwerk der Austrian Power Grid (APG) eine Elektrolyseanlage errichten. Noch sind viele Fragen offen, selbst die bestehende Widmung des Areals auf Brucker Gemeindegebiet ließe eine Umsetzung vorerst gar nicht zu. Dennoch gingen die Wogen bereits hoch.

Von OMV-Seite gibt man sich gewohnt zurückhaltend. Im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz zum dritten Quartal hielt Vorstandsvorsitzender Alfred Stern auf NÖN-Anfrage fest, dass es eine „Auswahl von Standorten“ geben und einer davon Bruck an der Leitha sei. Gleichzeitig hielt Stern fest, dass es für eine Realisierung die Abstimmung mit Gemeinde, Behörde und Grundstückseigentümern brauche. Nachsatz: „Wozu es hoffentlich rasch kommen wird.“

Drei zentrale Rahmenbedingungen für Standort

Grundsätzlich verfolgt die OMV den Plan bis 2050 CO2-neutral zu werden und setzt dabei auf Technologien wie die das eigens kreiert „ReOil“-Verfahren. Dabei entsteht aus Alt-Plastik neues, synthetisches Rohöl. Aber auch die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff ist ein Teil der „Strategie 2030“. Hierfür wird derzeit in der Raffinerie Schwechat eine Elektrolyseanlage, die mit erneuerbarem Strom betrieben wird, errichtet. Sie wird noch heuer in Betrieb gehen. Für das Erreichen der Konzernziele benötige man aber mehr solcher Anlagen.

Dafür gibt es laut OMV-Chef Stern drei zentrale Rahmenbedingungen: „Dafür braucht es Platz, den Zugang zu erneubarer Energie und eine günstige Anbindung an die Raffinerie, wo der grüne Wasserstoff dann eingesetzt wird.“ Alle drei Bedingungen wären in Bruck aus Konzernsicht erfüllt. Denn über das APG-Umspannwerk fließt jede Menge Strom aus den Windrädern der Umgebung und die Raffinerie in Schwechat wäre durch eine neue, unterirdische Pipeline anschließbar.