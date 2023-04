Der 57-jährige ungarische Chauffeur dürfte die 64-Jährige beim Verlassen einer Baustelle kurz vor 9.00 Uhr übersehen und überfahren haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Rettungskette wurde den Angaben zufolge sofort in Gang gesetzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Einheimische erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

