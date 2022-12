Bruck an der Leitha Privat-Initiative hilft Kinderheim

Bei der Spenden-Übergabe: Bürgermeister Gerhard Weil, Susanne Bartmann, Manuela Weiss und Christa Kratochvil. Foto: Müller

​​​​​​​Eine weihnachtliche Idee für die gute Sache hatten einige Bewohner der Kramergasse in Bruck. Christa Kratochvil, Markus Rosner und Manuela Weiss organisierten eine Punschhütte, bei der sie in der Adventzeit Punsch und Co. ausschenkten.

Schnell sprach sich die Initiative herum und es brachten auch andere Bewohner aus der Nachbarschaft Kekse und Kuchen. Denn, der Erlös der Aktion sollte einem guten Zweck zugute kommen: Dem Kinderheim von Pro Juventute, das derzeit im Ausweichquartier in der ehemaligen Kirchenbeitragsstelle in der Kochgasse untergebracht ist, bis das Kinderhaus in der Schlossmühlgasse fertig renoviert ist. Kurz vor Weihnachten brachten Manuela Weiss und Christa Kratochvil den Erlös ihres Punschstandes – satte 1.040 Euro – zu Pro Juventute. Begleitet wurden sie dabei von Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der die Aktion schon vorab unterstützt hatte und nun noch 100 Euro auf die Spendensumme drauflegte. Gemeinsam übergaben sie den Betrag an die stellvertretende Leiterin des Kinderhauses, Susanne Bartmann. „Herzlichen Dank! Wir freuen uns, die Kinder freuen sich", so Bartmann. Derzeit werden im Kinderhaus neun Kinder betreut.

