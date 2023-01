Arbeitsmarkt: So viele Jobs wie noch nie

Werbung

„Der Brucker Arbeitsmarkt hat sich im Laufe des Jahres 2022 gut entwickelt und war trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen auch im Dezember stabil“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost. Die Beschäftigung bleibe auf hohem Niveau und die Anzahl an sofort verfügbaren offenen Stellen sei auf einem Allzeithoch. „Die Arbeitslosigkeit liegt im Bezirk unter dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019“, so Leidenfrost.

2023 scheine ein weiteres Absinken der Arbeitslosigkeit jedoch vorbei zu sein. Analysten rechnen in Österreich mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die Ursachen dafür lägen im Ukraine-Krieg, der Energiekrise und der Inflation. Aber: „Besonders geburtenstarke Jahrgänge gehen jetzt in Pension, viele neue Stellen werden frei und damit wird der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Weitem nicht so dramatisch sein wie zu Corona-Zeiten“, prognostiziert Leidenfrost.

Zum Jahreswechsel waren 1.419 (-269) Personen arbeitslos, so wenige wie zuletzt vor 14 Jahren. Das kräftige Wirtschaftswachstum und dadurch mehr offene Stellen sorgten 2022 laut AMS für den starken Rückgang der Arbeitslosigkeit.

1.300 Jobsuchende pro Monat

Durchschnittlich waren im Vorjahr in Bruck 1.300 Personen pro Monat arbeitslos gemeldet, das ist ein Minus von 295 oder 18 Prozent gegenüber 2021. Bei Frauen sank die Arbeitslosigkeit mit minus 21 Prozent stärker als bei Männern mit minus 15 Prozent.

Einen starken Rückgang verzeichnete das AMS 2022 bei der Generation 50 plus, nämlich um 19 Prozent. Hier waren im Monatsschnitt 494 auf Jobsuche, also um 112 weniger als 2021. Immerhin um 14 Prozent weniger Arbeitslose waren es auch bei den Jugendlichen bis 25 Jahre. Hier waren durchschnittlich 105 Personen pro Monat auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Für Leidenfrost besonders erfreulich: „Die Langzeitarbeitslosigkeit sank um 36,7 Prozent.“

251 Langzeitarbeitslose im Monatsschnitt sind immerhin um 146 weniger als noch 2021. Die AMS-Beraterinnen und Berater hätten die günstigen Bedingungen am Arbeitsmarkt genutzt und besonders bei den Langzeitarbeitslosen die Vermittlungsarbeit intensiviert. Auch 2023 liege der Fokus auf verstärkter Beratung und auf einem weiteren Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit.

