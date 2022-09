Bar Taro feiert 30 Jahre

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es war ein großes Fest, das am vergangenen Freitagabend im Garten der Bar Taro über die Bühne ging. Lokalinhaber Gerald Straus lud zur Feier anläßlich des dreißigjährigen Bestehens des Cocktail-Tempels. Und die Gäste kamen in Scharen, um bei Burgergrillen und diversen Drinks auf das Jubiläum anzustoßen.

Für zünftige Stimmung sorgten zwei besondere Stammgäste der Bar: Cajun-Künstler Manuel Dinhof und Ausnahmegitarrist Bernhard Beibl gaben als „Freunde des Japaners“ ein viel bejubeltes Geburtstagskonzert.

Bei Rock- und Popklassikern wie „Johnny be good“, „Born to be wild“ oder „Let it be“ sang das Publikum kräftig mit und tanzte durch den Garten. Dass das Duo nicht nur mitreißende Interpretationen der Evergreens auf Lager hat, bewiesen sie mit eigenen rockig-witzigen Songs wie „Paprika“ oder „Frische Fische“.

Es war ein fast berührender Abschluß und Höhepunkt des Konzertabends, als sich Hausherr Gerald Straus zu den beiden Musikern gesellte und mit ihnen „You’ve Got A Friend“ von Carole King anstimmte. Die Gäste waren so begeistert, dass sie den Bar-Mann lautstark zu einer Zugabe animierten.

Dass „Mr. Taro“ nicht nur hinter der Theke, sondern auch auf der Bühne gute Figur macht, ist keine Überraschung. Schon als Kleinkind übte er am Keyboard, lernte später Klavier an der Musikschule, war Mitbegründer des Brucker Jugendchores (später „Gospiris“), komponierte selbst Jugendmessen und ist aktuell Chorleiter in Göttlesbrunn.

Kulturpreis für Musikcocktail

In seinem Lokal organisierte der 48-jährige Vater zweier Kinder von Beginn an Konzerte hochkarätiger Musiker wie Ernst Molden, Birgit Denk oder Peter Kern. Gleichzeitig bot er aufstrebenden Nachwuchskünstlern die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren.

So durften etwa auch junge Musikschüler mehr als ein Jahr lang einmal pro Woche in der Bar erste Konzerte geben. Mitte des vergangenen Jahrzehnts war praktisch jede Woche Blues, Pop, Rock oder Folk im Taro angesagt. Für dieses Engagement als Musikförderer erhielt Gerald Straus 2015 den Brucker Kulturpreis.

Nach den auch wirtschaftlich turbulenten Jahren mit Lockdowns und sonstigen Corona-Beschränkungen, will Straus die Konzerttradition in der Bar wieder aufleben lassen. „Zumindest ein Konzert pro Monat soll es geben“, verspricht er. Die Chance, den Bar-Chef dabei wieder für ein paar Nummern auf der Bühne zu erleben, ist groß.

Berufsmusiker wollte Straus aber nie werden: „Ich wollte einfach nie weg von daheim“, erklärt er.

