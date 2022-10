Bauder wird doppelt so groß

Die Bagger sind am Gelände der Firma Bauder im Westen der Stadt ja schon seit geraumer Zeit unterwegs. Bisher wurden in erster Linie Bodensondierungen und -vorbereitungen für den Ausbau des Werks durchgeführt. Nun wurden mit einem symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten offiziell eingeläutet. Der Produktionsstandort wird in der Gesamtfläche nahezu verdoppelt und bietet zukünftig rund 110 Arbeitsplätze sowie neu auch die Fertigung für Polyurethan-Dämmstoffe (die NÖN berichtete).

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Erweiterungspläne in Bruck nun Gestalt annehmen“, betonte Mark Bauder, einer der drei Geschäftsführer der Paul Bauder GmbH & Co. KG, bei der Spatenstichfeier.

110 Arbeitsplätze im Vollbetrieb geplant

Etwa sechs Hektar umfasst die nun begonnene Erweiterung des Werkes, durch die der führende Hersteller von Dachsystemen in Europa seine dortigen Produktionskapazitäten für die rund 130 verschiedenen Bitumenbahnen deutlich steigern will. Zudem wird in Bruck Platz geschaffen für ein neues Produkt: Neben den Abdichtungsbahnen werden hier in Zukunft auch Dämmplatten aus dem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan hergestellt.

Insgesamt 110 Arbeitsplätze wird Bauder in Bruck zukünftig im Vollbetrieb stellen. Und nun soll es schnell gehen. Die bereits begonnenen Bauarbeiten für die Erweiterungen liegen gut im Zeitplan. Schon im ersten Quartal 2023 soll der Betrieb für die erweiterte Bitumenbahnproduktion starten, ab 2024 wird dann auch mit der Fertigung des Polyurethan-Dämmstoffes in Bruck begonnen.

Das Werk in Bruck wurde 2016 mit damals 40 Mitarbeitern eröffnet. Es ist das erste Werk des Dachspezialisten außerhalb von Deutschland. Von Bruck aus werden sowohl der österreichische Markt als auch die angrenzenden osteuropäischen Märkte beliefert.

Die Erweiterung, die nun erfolgt, war schon beim Bau des Werks geplant. Schon damals wurde die Erweiterungsfläche mitgekauft.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.