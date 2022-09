„Bauder“ wird fast doppelt so groß

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

2016 nahm der Stuttgarter Dachspezialist „Bauder“ in Bruck seinen ersten Standort außerhalb Deutschlands in Betrieb – und dachte damals schon an einen Ausbau. Ganze 30 Millionen Euro investierte die Familie Bauder damals und startete mit 30 Mitarbeitern.

„Wir werden sukzessive aufstocken. Es dauert etwa ein halbes Jahr, bis wir im Vollbetrieb sind“, erklärte Paul-Hermann Bauder bei der Eröffnung. Schon damals hatte man die Erweiterungsfläche, die an das jetzige Werk angrenzt, dazu gekauft.

Jetzt herrscht am Gelände neben dem Betrieb bereits rege Bautätigkeit. „Wir erweitern unser Produktionswerk um etwa sechs Hektar“, erklärt Bauder-Sprecher Stefan Dobretzberger auf NÖN-Anfrage. Insgesamt wird der Standort dann nach dem Ausbau mehr als elf Hektar groß sein.

Der Dachspezialist erzeugt in Bruck Produkte für Abdichtungen, Wärmedämmung und Energiegewinnung für das Dach, für den Markt in Österreich und Osteuropa. Konkret werden in Bruck bisher 130 verschiedene Arten von Bitumenbahnen hergestellt.

Der Ausbau soll nicht nur die Produktionskapazitäten bei den Bitumenbahnen auf das Doppelte steigern, sondern auch ein neues Produkt einführen. „Künftig werden wir auch Polyurethan-Dämmstoffe am Standort produzieren“, so Dobretzberger.

Und die Bauarbeiten sollen zügig vorangehen. Geplant ist nämlich, dass die Erweiterung für Bitumenbahnen ab dem ersten Quartal 2023 in Betrieb geht. Die Polyurethan-Dämmstoffe sollen ab dem ersten Quartal 2024 produziert werden.

Auswirkungen hat dieser massive Ausbau auch auf den Personalstand im Brucker Werk. Im Vollbetrieb sollen etwa 110 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Weitere Ausbaustufen sind danach nicht mehr geplant. „Unser Grundstück ist nach Ausbau und Erweiterung fast zur Gänze bebaut“, so Dobretzberger.

