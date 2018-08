16 Millionen investiert die Asfinag wie berichtet in den Neubau einer Autobahn-Meisterei im Ecoplus-Park. Am Montag wurde mit dem Spatenstich der symbolische Akt für den Baustart gesetzt. In Betrieb gehen soll die neue Anlage bereits vor der Wintersaison 2019/2020 und damit die bisherigen Autobahn-Meistereien in Schwechat und Parndorf ersetzen.

Autobahn-Meister Dietmar Edel betreut mit 40 Mitarbeitern künftig 82 Autobahn-Kilometer mit 13 Anschluss-Stellen, zwei großen Knotenpunkten, zwei Grenzübergängen und fünf Rastmöglichkeiten. Das mit 17 Prozent besonders hohe Lkw-Aufkommen auf der A4 und Grenzsperren durch Schneeverwehungen zählen laut Asfinag zu den besonderen Herausforderungen in diesem Autobahnabschnitt.

Die Autobahn-Meisterei wird eine eigene Auf- und Abfahrt zur A4 bekommen. Für die Gestaltung der neuen Anlage zeichnet der Grazer Architekt Christian Andexer verantwortlich. Geplant wurde die Autobahn-Meisterei als erstes Hochbau-Projekt mit Building Information Modeling (BIM). Dabei wird aus allen Bauwerksdaten ein Computer-Modell erarbeitet, sodass Änderungen in der Planung unmittelbar im Plan und in der Kostenkalkulation sichtbar sind.