Neben rund 70 Geschäften gibt es ab kommendem Samstag, dem 5. Dezember, im "Shopping Bruck" am Ecoplus-Gelände auch eine Corona-Teststation. Eröffnet wird der Test-Standort von der Initiative COVID Fighters rund um den Unternehmer Boris Farnberger und den Labormediziner Pierre Hopmeier aus Wien. Der "Covitainer" sei ein kompakt eingerichtetes Hochleistungslabor im Container, wo PCR „Gold Standard“ und Lumineszenz Antigen Tests von medizinisch geschultem Personal abgenommen und gleich vor Ort analysiert und ausgewertet würden, verlautbarten die Betreiber am Mittwoch. Neben den dort ansässigen Unternehmen mit ihren rund 750 Mitarbeitern sei der Standort durch die Nähe zu Wien und dem Flughafen Schwechat, der Slowakei und Ungarn auch für Ein- und Ausreisende optimal.

Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki zeigt sich erfreut: „Durch die Kooperation mit den COVID Fighters können wir den hier eingemieteten Geschäftsleuten ebenso wie den im ecoplus Wirtschaftspark angesiedelten Unternehmen die Aufrechterhaltung ihres Betriebs ermöglichen und gleichzeitig zur Erhöhung der Sicherheit und des Wohlgefühls der hier tätigen Menschen und der örtlichen Bevölkerung beitragen.“

Die Corona Teststation der COVID Fighters stellt ganztags an sieben Tagen in der Woche Corona Testungen in Form von PCR „Gold Standard“ Tests und Lumineszenz Antigen Tests zur Verfügung. Bei den PCR Tests werden die Termine online auf www.covidfighters.com vereinbart. Die Abstriche werden gleich im Anschluss vor Ort ausgewertet und können nach einer fachärztlichen Befundung in zwei bis sechs Stunden zum Standardpreis von 165 Euro oder in bis zu 24 Stunden zum "Standard light"-Preis von 120 Euro online abgerufen werden. Für Antigen Tests kann man ohne Termin zum Covitainer kommen, wobei eine vorherige Registrierung auf der COVID Fighters-Website erforderlich ist. Die COVID Fighters bieten auch ein Einführungsangebot zum reduzierten Preis bis 14. Dezember an.